РИАМО - 17 янв. Небольшой снег ожидается в Москве и Московской области в среду, температура воздуха опустится до 10 градусов ниже нуля, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем погода в Московском регионе изменится мало. Временами продолжит идти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве минус 8 - минус 6, по области от минус 10 до минус 5 градусов мороза», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, во второй половине дня прогнозируются порывы до 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.

Синоптики отмечают, что для людей, не страдающих метеозависимостью, такая погода вполне комфортной.

«И только для метеозависимых, склонных к сосудистым спазмам, бронхо-спазму, стоит относиться более внимательно к своему самочувствию, так как ожидаемый сильный ветер обычно провоцирует усиление спастических реакций. Могут отмечаться недомогания, усиления головных болей», - заключается в материале.