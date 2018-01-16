РИАМО - 16 янв. В Рузском городском округе 25 января состоится заседание общественной палаты, на котором обсудят место установки в Рузе памятника Ивану Калите, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

По поручению главы Рузского городского округа Максима Тарханова на заседании выступит заместитель главы администрации округа Олег Лобанов.

«Мы рассматриваем несколько потенциальных мест для установки памятника - в центре Рузы на улице Солнцева, на центральной площади перед зданием администрации Рузского городского округа или в начале «пешеходной зоны» Рузы. Я склоняюсь к установке памятника у здания администрации округа, но окончательное решение будет принято общественной палатой. Сам памятник будет готов в августе», - сказал Тарханов.

По его словам, работы по изготовлению и установке памятника будут проводиться из внебюджетных источников, за счет средств инвестора.

Автор проекта памятника Ивану Калите - заслуженный художник России Олег Молчанов.

Историки отмечают, что великий князь Иван Данилович Калита, заложивший основу объединения русских земель вокруг Москвы, мог быть уроженцем рузского края. В его духовной грамоте впервые упоминается Руза. Авторы инициативы отмечают символизм того, что памятник может появиться в Рузе в 2018 году - в год 690-летия города.