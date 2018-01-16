РИАМО - 16 янв. В 2017 году через региональный портал госуслуг (РПГУ) в Главное управление государственного строительного надзора Московской области поступило 9802 документа в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С начала 2017 года поступило свыше 9,8 тысячи электронных документов. Среди них: 834 извещения о начале строительства, 1467 извещений об окончании строительства, 1083 заявления о выдаче заключений о соответствии, а также иные документы. С 1 января 2017 года все документы в Главгосстройнадзор поступают только через портал госуслуг (РПГУ)», - отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Переход на электронный документооборот с застройщиками – одна из форм снижения административных барьеров, позволяющая экономить время и средства. Сегодня застройщики могут подать 12 документов через портал.

«В 2018 году Главгосстройнадзор продолжит проведение обучающих вебинаров по вопросам перехода на электронное взаимодействие и подключения объектов к системе видеонаблюдения «Безопасный регион». Очередная онлайн встреча пройдет 25 января в 11:00», - отметил Тагиев.

Регистрация для участников открыта на сайте ведомства и РПГУ.