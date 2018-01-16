РИАМО - 16 янв. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит очередную проверку строительства производственно-складского здания, расположенного в деревне Борисово Серпуховского района, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В настоящее время на объекте ведется устройство внутренних инженерных сетей. Строительство в графике», - сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Площадь объекта составляет 4 тысячи квадратных метров. Корпус предназначен для производства изделий из пластика, выделена зона для размещения административных помещений. Прилегающая территория будет благоустроена, здесь появятся стоянки для автомобилей, газоны.

Финансирование строительства - средства инвестора. Застройщиком выступает ООО «ВЕКША ПЛЮС», генподрядчиком – ООО «СЕРИКАТ».

Проверка объекта завершится 29 января. Плановое завершение строительства – второй квартал 2018 года.