РИАМО - 16 янв. В Москве организовали доследственную проверку по сообщению из средств массовой информации о смерти малолетнего ребенка в результате неоказания своевременной медицинской помощи, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что 7 января в поезде сообщением Санкт-Петербург – Москва малолетняя пассажирка почувствовала недомогание, некоторое время спустя у нее поднялась температура, общее состояние усугубилось. Медики, прибывшие к железнодорожной станции в Твери, сделали ребенку укол и не предприняли мер к госпитализации, посоветовав матери обратиться за медпомощью в Москве. В медпункте Ленинградского вокзала столицы девочку госпитализировали в инфекционную больницу, где она впоследствии скончалась.

«Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении СМИ, Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.