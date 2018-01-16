РИАМО - 16 янв. В последние годы на территории столицы зафиксировали большое количество диких лис, животные хорошо адаптируются к городским условиям, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«В последние годы лисица как вид уверенно осваивает жилые и парковые зоны мегаполиса. Эти территории уже стали для данного вида местами естественного обитания, как и для других животных: ночных и дневных хищных птиц, водоплавающих и околоводных птиц, бобров, ондатры, норки, куницы, зайцев, лосей, кабанов», — говорится в сообщении.

Тенденция устойчивого обитания диких животных вблизи инфраструктуры человека и даже непосредственно среди людей наблюдается и в экономически развитых странах Европы, Азии, Северной Америки, где на законодательном уровне и эффективно охраняются дикие животные.

Как уточняется в сообщении, лисица хорошо адаптируется к городским условиям, экспансивна по натуре, способна много передвигаться. В течении суток одна особь может наблюдаться гражданами в разных точках города. В связи с этим складывается впечатление о наличии большого количества лис, обитающих в городской черте.

«Причинами ассимиляции лисицы в городе могут быть следующие факторы: отсутствие прессинга со стороны человека, практически полное отсутствие природных конкурентов и врагов, обеспечивающих естественное регулирование численности, наличие хорошей и, главное, стабильной кормовой базы, в отличие от сезонной зависимости таковой в природных условиях, наличие множества естественных и искусственных убежищ и укрытий, обеспечивающих лисам защиту от возможного преследования, для отдыха и выведения потомства», — уточняется в сообщении.

С 2012 года в Москве дважды в год проводится иммунизация диких плотоядных животных методом пероральной вакцинации. Таким образом, опасность распространения эпизоотий дикими животными на городских территориях не превышает уровень опасности, исходящий от безнадзорных домашних животных и несоблюдения требований санитарно–ветеринарного законодательства владельцами домашних животных, не вакцинирующих своих питомцев.

Москвичей также призвали в случаях необычного поведения диких животных, а также если животное попало в трудную ситуацию, оперативно сообщать о данном факте в Единую справочную службу Москвы — (495) 777-77-77.

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