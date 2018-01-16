РИАМО – 16 янв. В Москве суд зарегистрировал исковое заявление к ООО «Эппл Рус», в связи с замедлением работы iPhone из-за проблем с аккумулятором, сообщает во вторник «Интерфакс».

«В адрес Тверского районного суда Москвы поступило исковое заявление Ключникова А.С. к ООО «Эппл Рус» об обязании осуществить безвозмездную замену аккумулятора устройства iPhone и компенсации морального вреда в размере 777,7 тысячи рублей», - сказала пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.

Она уточнила, что исковое заявление поступило 16 января. Вопрос о принятии его к производству суда будет решен в течение пяти дней.

В конце декабря 2017 года появилась информация о том, что Apple намеренно тормозит работу телефонов прошлых поколений. Корпорация признала это, пояснив, что замедляла работу iPhone для продления срока их службы и предотвращения внезапных отключений. Она пообещала снизить стоимость негарантийной замены батареи с 79 до 29 долларов. Как подсчитал банк Barclays, компания может понести из-за этого убытки в 10 миллиардов долларов. При этом износ аккумулятора считается одной из главных причин покупки новых моделей iPhone.