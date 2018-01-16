РИАМО - 16 янв. Работы в подъездах Солнечногорского района Подмосковья, ремонт в которых не успели провести в 2017 году, выполнят в 2018-м, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«У нас остались недоработанные по программе 2017 года подъезды. Подавляющее их большинство обслуживает «Пик-Комфорт». Исходя из объективных причин: к обслуживанию большинства домов в Солнечногорске управляющая организация приступила только в сентябре 2017 года – сроки ремонта были перенесены на 2018-й», — сказал глава Солнечногорского района Андрей Чураков.

Он отметил, что все подъезды в Солнечногорском районе, которые вошли в программу прошлого года, будут отремонтированы в 2018-м.

Как сообщил глава района, сейчас в муниципалитете формируется программа ремонта 2018 года, куда уже вошли 460 подъездов. Итоговое их количество будет согласовано с министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Чураков также указал на важность учета мнения жителей при утверждении и проведении ремонтных работ.