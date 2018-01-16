РИАМО - 16 янв. В Сергиево-Посадском районе проводится доследственная проверка по факту смерти подростка во время тренировки по плаванию, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по региону.

«Следственным отделом по Сергиевому-Посаду ГСУ СК РФ по Московской области проводится проверка по факту смерти подростка во время тренировки по плаванию», - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, 16 января в городе Пересвет Сергиево-Посадского района во время тренировки по плаванию 13-летнему мальчику стало плохо. Тренера по плаванию незамедлительно извлекли его из воды, однако проведенные реанимационные мероприятия не дали результатов, и мальчик скончался.

По предварительным данным, последний раз подросток проходил диспансеризацию в августе 2017 года, был признан здоровым и был допущен к тренировкам ближайшие полгода.

В настоящее время на месте работает следователь. Запланировано проведение опросов тренеров, родителей, детей и медицинского персонала.

Ранее на сайте администрации Сергиево-Посадского района сообщалось, что тренировкой руководил тренер первой категории Евгений Майоров. Скончавшийся спортсмен тренировочной группы 1 года обучения спортивной школы «Центр» 2004 года рождения занимался плаванием с 2013 года, имел третий спортивный разряд по этому виду спорта.