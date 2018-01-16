РИАМО - 16 янв. В 2018 году пяти поселениям Солнечногорского района Подмосковья выделят более 16 миллионов рублей на борьбу с борщевиком, кроме этих средств, на эти же цели в бюджете муниципалитета заложены полмиллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«Пять поселений Солнечногорского района получат более 16 миллионов рублей из бюджета Московской области на борьбу с борщевиком», — сказал глава муниципалитета Андрей Чураков.

Он добавил, что это поселения Кривцовское, Поварово, Смирновское, Соколовское, Солнечногорск. Министерство сельского хозяйства Московской области определило эти территории как наиболее заросшие данным растением на основании выгрузок карт.

Помимо этого, полмиллиона рублей заложены на эти же цели в бюджете района.

Усилить меры по борьбе с вредным растением поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства в сентябре 2017 года.

Борщевик – крайне опасное и живучее растение. Оно быстро распространяется на широкие площади и уничтожает всю флору в ареале произрастания.