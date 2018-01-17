РИАМО - 17 янв. Заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев в среду проведет встречу с представителями сети коворкингов «Старт» в подмосковном Реутове, цель встречи – формирование плана расширения сети на текущий год, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

«Мероприятие состоится в самом эффективном коворкинге сети в Реутове, коворкинг работает с 2016 года и заполнен на 90%», - отмечается в сообщении.

Встреча начнется в 15:00, она проводится с целью формирования плана расширения сети коворкингов на территории Московской области в 2018 году. Она пройдет по адресу: Реутов, улица Победы, дом 7, литера А, четвертый этаж.

За два года действия программы в Подмосковье начали работу 25 коворкингов.