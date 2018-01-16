РИАМО - 16 янв. В 2017 году на полигоне Московской железной дороги количество несчастных случаев снизилось на 7,3%, в Подмосковье было зафиксировано на 52 случая травматизма меньше, в Москве зарегистрировали на 13 случаев меньше, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В 2017 году на полигоне Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» – сохранилась положительная тенденция снижения уровня непроизводственного травматизма граждан, продолжающаяся с 2013 года. За прошедший год количество несчастных случаев, по сравнению с 2016 годом, уменьшилось на 7,3%», — говорится в сообщении.

Заметное снижение зафиксировано в Московской области (на 52 несчастных случая меньше) и в Москве (на 13) – регионах, отличающихся высокими плотностью и численностью населения, большим количеством расположенных рядом с железной дорогой густонаселенных районов, интенсивным движением поездов.

«Улучшение ситуации стало возможно, в том числе, благодаря активной профилактической работе, которая ежегодно проводится на всем полигоне магистрали. Железнодорожники ремонтируют, модернизируют и развивают инфраструктуру, а также проводят специальные акции, такие как «Безопасная железная дорога» и «Рейс безопасности». В рамках этих акций проводились разъяснительные мероприятия, прежде всего, со школьниками и студентами при участии педагогов и учителей», — добавляется в сообщении.

Железнодорожники уверены, что снижение количества несчастных случаев возможно и в дальнейшем, но для этого необходимо, чтобы граждане неукоснительно соблюдали правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.