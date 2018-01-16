РИАМО - 16 янв. К Крещению в подмосковных Коломне, Домодедове и Звездном городе провели проверки состояния дорог к храмам и монастырям и проинспектировали, как проводится уборка от снега и наледи, в том числе, к местам крещенских купаний, сообщила во вторник глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

«Нарушений требований закона Московской области о благоустройстве инспекторы Госадмтехнадзора не зафиксировали. Все подходы к храмам оказались очищенными от снега и наледи», — сказала Витушева.

Она отметила, что в Коломне инспекторами местного территориального отдела проведены проверки прилегающих территорий Успенского Брусенского женского монастыря, Успенского кафедрального собора, храма Тихвинской иконы Божьей Матери, храма Михаила Архангела, Троицкой церкви в микрорайоне Щурово.

Территории самых крупных храмов в Домодедове - Собора всех святых в земле Российской просиявших и храма Рождества Христова в микрорайоне Центральный, храма Флора и Лавра в селе Ям, храма Святых бессребреников и Чудотворцев Космы и Дамиана в микрорайоне Белые Столбы, Знаменского храма в селе Лобаново, Преображенского храма в селе Вельяминово – также проинспектированы сотрудниками ведомства.

Витушева также добавила, что в Звездном городке проверено содержание территории, прилегающей к церкви Преображения Господня.

Контроль проводился в рамках проверки подготовки к Крещению, в том числе, были проинспектированы дороги к местам купаний.