РИАМО - 16 янв. Управление Росреестра по Московской области с 26 января в полном объеме передает функции по приему-выдаче документов на госуслуги Росреестра от крупных правообладателей в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«С 26 января 2018 года управление передает прием документов на предоставление государственных услуг Росреестра в офисах, расположенных по адресам: город Москва, улица Земляной вал, дом 36 и город Москва, улица Амундсена, дом 11. Консультации по предоставляемым государственным услугам Росреестра предпринимателям, работающим на территории региона, будут осуществляться по адресу: город Москва, улица Амундсена, дом 11», - говорится в сообщении.

Благодаря эффективному взаимодействию управления и МФЦ показатели, характеризующие доступность госуслуг Росрестра в регионе, продолжают улучшаться, и все больше владельцев подмосковной недвижимости подают документы на осуществление учетно-регистрационных действий в МФЦ.

«Управление обращает внимание на возможность получения госуслуг Росреестра без посещения офисов приема документов. К бесконтактным технологиям относятся и электронные сервисы Росреестра, которые снижают коррупционные риски и минимизируют влияние человеческого фактора», - подчеркивается в материале.

Подать документы в электронном виде можно при помощи сервиса на официальном сайте Росреестра http://rosreestr.ru.