РИАМО - 16 янв. На севере Москвы в административном здании произошло загорание личных вещей и мебели, пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Хорошевское шоссе, дом 35, корпус 1: было незначительное загорание в административном здании, в одном из помещений загорелись личные вещи на площади около 20 квадратных метров. Оперативно ликвидировали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на момент прибытия спасателей людей в здании не было. Пострадавших при пожаре нет.