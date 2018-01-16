РИАМО - 16 янв. В Сергиево-Посадском районе Подмосковья во время тренировки по плаванию погиб подросток, специальная комиссия при министерстве физической культуры и спорта Московской области проведет по данному факту собственную проверку, сообщается на сайте администрации района.

«Шестнадцатого января в плавательном бассейне «Чайка» в Пересвете во время тренировки умер подросток. Спортсмен тренировочной группы 1 года обучения спортивной школы «Центр» 2004 года рождения занимался плаванием с 2013 года, имел третий спортивный разряд по этому виду спорта», — говорится в сообщении.

Во время тренировки, находясь в воде, спортсмен почувствовал себя плохо и перестал держаться на воде. Тренер оказывал первую медицинскую помощь, немедленно была вызвана скорая, однако спасти атлета не удалось. Причина смерти устанавливается.

Спортсмен был допущен к тренировкам и соревнованиям по плаванию. Тренировкой руководил тренер первой категории Евгений Майоров.

При министерстве физической культуры и спорта Московской области создана специальная комиссия, которая проведет собственную проверку случившегося.