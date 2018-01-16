РИАМО – 16 янв. Мать несовершеннолетней обратилась в полицию Москвы с заявлением о том, что ее дочь шантажировал молодой человек, которому она отдала украшения на сумму 400 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ.

«В Москве полиция задержала несовершеннолетнего, который вымогал у девятиклассницы деньги под угрозой распространения ее интимных фотографий. Как стало известно РЕН ТВ, 15 января мать школьницы обратилась в полицию с заявлением, что неизвестный молодой человек завладел семейными драгоценностями путем вымогательства», - говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что 17-летний подросток несколько месяцев шантажировал школьницу, угрожая опубликовать в соцсетях и распространить среди их общих знакомых интимные фотоснимки с ее участием, если не получит деньги. В итоге девятиклассница передала ему ювелирные украшения, стоимостью не менее 400 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.