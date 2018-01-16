РИАМО – 16 янв. С точки зрения безопасности районы Москвы, в которых будет проводиться реновация жилого фонда, являются неблагополучными, сообщает ТАСС со ссылкой на главного архитектора города Сергея Кузнецова.

«Вывод из этих слайдов: районы панельной застройки совпадают с районами относительно неблагополучными», - сказал Кузнецов во вторник на Гайдаровском форуме, презентуя программу реновации в рамках российско-французской экспертной дискуссии «Трианонский диалог: город будущего».

По его словам, такой вывод сделан из анализа криминогенной обстановки в Москве. Среди небезопасных районов - как центр города, так и спальные районы.

«Если смотреть аналитику по криминогенности, эти районы тоже будут, к сожалению, в лидерах, куда реновация должна прийти», - отметил главный архитектор Москвы.

Экономическая успешность городской среды, культурная жизнь и безопасность являются важными целями реновации в Москве. В качестве примера успешного района старой застройки Кузнецов привел район Фрунзенской набережной, имеющий сформированное комфортное пространство для реализации человеческого капитала.

«К счастью большому, в Москве никогда не было трущоб или фавел, но, если говорить о сравнении благополучных и неблагополучных районов, районы постмодернистской пятиэтажной застройки, особенно первых поколений, попадают в зону стандарта неблагополучных», - добавил он.

Всего в программу реновации жилфонда Москвы вошло более 5,1 тысячи домов. Общая площадь всех зданий, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположено 350 тысяч квартир и проживает 1 миллион человек. В настоящий момент утверждено 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находится в проработке.