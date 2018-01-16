РИАМО - 16 янв. Подмосковные власти выставят на торги все акции мытищинской Федоскинской фабрики миниатюрной живописи, принадлежащие им, начальная цена продажи лота превышает 129,7 миллиона рублей, соответствующий документ правительства Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Приватизировать <…> находящиеся в собственности Московской области обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного общества «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи» <…> в количестве 36,962 миллиона штук, что составляет 100% уставного капитала. Номинальная стоимость одной акции – один рубль», — говорится в документе.

Акции Федоскинской фабрики будут проданы на аукционе в электронной форме, начальная цена составляет более 129,7 миллиона рублей, шаг аукциона — 648,8 тысячи рублей. Срок и порядок оплаты — единовременно, в течение десяти рабочих дней после заключения договора купли-продажи.

Как уточняется в извещении о проведении торгов, опубликованном на сайте министерства имущественных отношений Московской области, электронный аукцион пройдет 28 февраля в 10:00.