РИАМО - 16 янв. Управление министерства юстиции РФ по Московской области напомнило о формах, сроках, содержании и порядке размещения в интернете отчетов некоммерческих организаций и мерах правового реагирования, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Некоммерческая организация обязана ежегодно направлять в управление (министерства юстиции РФ по Московской области – ред.) документы, содержащие отчет о ее деятельности, сведения о персональном составе ее руководящих органов, а также документы, содержащие сведения о расходовании денежных средств и использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении.

Организация должна в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, представить в ведомство информацию по формам №ОН0001 И №ОН0002, утвержденным приказом №72.

Некоммерческие организации, учредителями которых не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных средств в течение года составили до 3 миллионов рублей, представляют в региональное управление Минюста России заявление, подтверждение их соответствия пункту 3.1 статьи 32 закона №7-ФЗ, и информацию о продолжении своей деятельности.

«Общественное объединение обязано ежегодно информировать управление о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в государственный реестр юридических лиц», — добавляется в сообщении.

Общественные объединения также предоставляют информацию об объеме средств, получаемых ими от международных и иностранных организаций и иностранных граждан, лиц без гражданства, и о расходовании этих средств.

Религиозные организации не обязаны сообщать о продолжении деятельности, но отчеты о деятельности, составе руководства, расходовании денежных средств обязаны предоставлять те организации, которые в течение одного года получали финансирование и иное имущество от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Религиозная организация с иностранным финансированием должна представлять отчет о продолжении своей деятельности ежегодно, не позже 15 апреля.

Благотворительные организации представляют отчеты, указанные выше, а также сведения о финансово-хозяйственной деятельности, составе высшего органа управления, содержании программ, результатах деятельности, нарушениях, выявленных во время проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.

В сообщении напоминается, что некоммерческие организации обязаны ежегодно размещать в интернете или предоставлять СМИ для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых в уполномоченный орган.

В случае неисполнения требований законодательства управление Минюста России выносит предупреждения некоммерческим организациям, привлекает их к административной ответственности, направляет иски в суд об их ликвидации и о прекращении деятельности в качестве юридического лица, исключении из единого госреестра юридических лиц.