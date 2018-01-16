РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 янв. Во вторник два электропоезда, которые следуют по Рижскому направлению МЖД в сторону Подольска, задержали на 20 минут из-за травмирования человека, сообщается в группе «Центральная ППК (ЦППК)» в соцсети «ВКонтакте».

«На данный момент задержаны поезда Рижского направления. На 20 минут будут задержаны поезда №№6348 и 6347, которые следуют от ж/д станции «Нахабино» до станции «Подольск». Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что пассажирам следует быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге.