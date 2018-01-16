РИАМО - 16 янв. Услуга по информированию на рынке труда Московской области стала доступна на региональном портале государственных и муниципальных услуг, получить теперь ее можно, не выходя из дома, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Чтобы найти услугу на портале, нужно пройти по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/#services/info?id=6888@egService.

«Данная услуга предоставляется в электронном виде посредством портала. Сама возможность получения наших услуг через портал упрощает процедуру обращения в органы социальной защиты. Нет никаких очередей, и подать заявление можно в удобное для граждан время. Достаточно просто зайти на портал и выбрать необходимую услугу», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Услуга по информированию о положении на рынке труда в Московской области предназначена для неопределенного круга лиц, для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, работодателей или их уполномоченных представителей. Услуга позволяет гражданам получить информацию о положении на рынке труда в Подмосковье.

Речь идет об основных показателях, характеризующих состояние рынка труда в регионе: уровень общей и регистрируемой безработицы; коэффициент напряженности на рынке труда; численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных; потребность работодателей в работниках по видам экономической деятельности.

Кроме того, предоставляется динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка труда в Московской области, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, а также перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) на рынке труда в Московской области с указанием средней заработной платы.

Ранее на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области стала доступна услуга по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников.