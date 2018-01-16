РИАМО - 16 янв. Порядка 200 миллионов рублей могут направить из бюджета Московской области на обустройство комфортной среды в подмосковном Солнечногорске в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Во вторник прошло заседание главы Солнечногорского района Андрея Чуракова с главами поселений.

«Средства из бюджета Московской области будут направлены на обустройство комфортной городской среды Солнечногорска, которому в этом году исполнится 80 лет», - говорится в сообщении.

Как уточнил Чураков, существенные деньги пойдут на благоустройство общественных зон, парка.

«Мы должны реализовать задачи, важные для жителей», - подчеркнул Чураков.

В 2017 году завершился первый этап благоустройства пешеходной зоны улице Советская в центре Солнечногорска. Город получил освещенную новыми фонарями расширенную проезжую часть с качественным асфальтобетонным покрытием и дополнительные парковочные места.

«Второй этап реализуется весной-летом 2018 года. Он подразумевает расширение прогулочной зоны, озеленение, размещение летних кафе и лавочек», - добавляется в материале.

Кроме того, изменения коснутся города и в рамках подготовки к ЧМ-2018, согласно которой предусмотрены благоустройство дворовых территорий и улиц, которые находятся по пути следования болельщиков от общественного транспорта, и переделка фасадов 20 домов в единой цветовой гамме.