РИАМО - 16 янв. Управление Роспотребнадзора по Московской области предупредило жителей о реализации опасного для жизни средства для похудения DNP, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с полученной информацией о причинении вреда жизни и здоровью граждан в Великобритании от употребления жиросжигателя DNP, содержащего химическое вещество 2,4 динитрофенол (ДНФ), Роспотребнадзор сообщает, что указанный продукт в РФ не разрешен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки», — говорится в сообщении.

При этом указанный продукт в нарушение требований законодательства рекламируется как жиросжигатель и реализуется в интернете, при этом вещество динитрофенол используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначено для приема внутрь.

«Роспотребнадзор предупреждает о необходимости отказаться от приобретения и употребления указанного продукта», — добавляется в сообщении.

Жителей Подмосковья призвали сообщать о реализации жиросжигателя DNP по горячим линиям: 8 (498) 684-48-11, 8 (498) 684-48-03.