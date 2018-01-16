РИАМО - 16 янв. В новой Москве планируют создать транспортную инфраструктуру, в частности, за три года на ее территории появятся пять станций метро и 130 километров дорог, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в социальной сети «ВКонтакте».

«У ТиНАО большие возможности для строительства жилья, создания рабочих мест, привлечения инвестиций. В первую очередь там необходимо создавать транспортную инфраструктуру. За три года планируем построить в новой Москве 5 станций московского метро и 130 километров дорог. Не забываем о социальных объектах. В поселке Воскресенский недавно ввели новую поликлинику», - написал Собянин.

Ранее пресс-служба столичного департамента развития новых территорий сообщала, что в числе ключевых объектов ввода названы реконструкция и строительство дороги М3 «Украина» - город Московский - деревня Сосенки - до автомобильной дороги поселок Коммунарка - аэропорт «Остафьево» (1, 2 этапы) протяженностью 16,5 километров.

Не менее масштабная реконструкция и строительство будет вестись от дороги М3 «Украина» - деревня Середнево -деревня Марьино -деревня Десна протяженностью более 12 километров.