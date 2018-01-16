РИАМО - 16 янв. В столице во время крещенских купаний и праздничных богослужений обеспечивать безопасность будут более 8 тысяч сотрудников правоохранительных органов, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Для комфортного и безопасного крещенского купания в Москве планируется оборудовать 59 мест. Все купели и иордани оборудованы местами обогрева, безопасными подходами и спусками, точками с горячими напитками – чтобы сразу после заплыва все желающие могли согреться и выпить горячего чая. Здесь будут дежурить спасатели и врачи.

«Порядок во время крещенских купаний, а также на праздничных богослужениях, которые пройдут более чем в 400 храмах, обеспечат более 8 тысяч сотрудников правоохранительных органов – сотрудников полиции, войск национальной гвардии, инспекторов ГИБДД, членов народной дружины и сотрудников частных охранных организаций», — говорится в сообщении.

Дно водоемов будет обследовано до начала купаний сотрудниками ГУ МЧС России по Москве совместно с департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. В местах проведения обряда будет организовано патрулирование водных объектов в целях выявления и пресечения несанкционированного купания и организовано медицинское обеспечение, в том числе дежурство бригад скорой медицинской помощи.

Москвичам также напомнили о правилах безопасности. Так, купание не стоит совершать, если есть серьезные заболевания, окунаться можно только в специально оборудованных майнах и купелях, перед погружением необходимо разогреть мышцы, не рекомендуется находиться в проруби более одной минуты, участникам купаний рекомендуется запастись теплой одеждой, удобной нескользящей обувью и полотенцами.

Кроме того, запрещено опускаться в воду в состоянии алкогольного опьянения. После совершения купания необходимо будет растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

Православные празднуют Крещение 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В крещенский сочельник - в ночь с 18 на 19 января - и в сам праздничный день во всех православных храмах после божественной литургии совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Самая главная традиция на Крещение - купание в водоемах и прорубях.