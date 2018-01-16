РИАМО - 16 янв. Бывший работник таможни в аэропорту «Внуково» ответит перед судом за превышение должностных полномочий, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главного государственного инспектора отдела таможенных процедур таможенного поста «Аэропорт «Внуково» (пассажирский)» Внуковской таможни», - говорится в сообщении.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

По данным следствия, в марте 2016 года, обвиняемый, достоверно зная о существовании канала по незаконному ввозу товаров из Турции на территорию Российской Федерации, пропустил через «зеленый коридор» таможенного поста аэропорта «Внуково» 13 пассажиров, прибывших рейсом сообщением Стамбул-Москва, которые имели в сопровождаемом багаже коммерческие партии товаров на общую сумму более 8 миллионов рублей, ввоз которых на территорию Таможенного союза запрещен.

Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении должностных лиц Внуковской таможни, причастных к организации канала по незаконному ввозу товаров на территорию Российской Федерации, продолжается.