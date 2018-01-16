РИАМО - 16 янв. Число технологических нарушений на коммунальных объектах Подмосковья при прохождении отопительного периода снизилось почти на четверть, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«С начала отопительного сезона 2017/18 годов в регионе зафиксировано на 24% меньше технологических нарушений на объектах коммунального комплекса, чем за аналогичный период 2016/17 годов», - говорится в сообщении.

При этом наиболее значительно, в два раза, удалось сократить количество технологических нарушений на объектах теплоснабжения.

«Повышения надежности коммунального комплекса в отопительный сезон во многом удалось добиться благодаря масштабной работе по модернизации коммунального комплекса в рамках реализации губернаторской программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы». В 2017 году было построено и модернизировано 142 водозаборных узла, выполнено строительство и обновление 24 котельных. В 2018 году работа по модернизации коммунального комплекса будет продолжена», – подчеркнул Пестов.