РИАМО - 16 янв. Инспекторы территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области заставили управляющие компании и иные ответственные организации привести в надлежащее состояние 155 дворов, улиц и площадей в населенных пунктах региона за неделю, сообщила во вторник начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«Основными объектами, подвергающимися административно-техническому надзору, по-прежнему остаются дворы и улицы. Только за минувшую неделю наши сотрудники в территориальных отделах проверили около 270 дворов, улиц и площадей в муниципальных образованиях Подмосковья. По итогам проведенных проверок специалисты добились наведения порядка на 155 объектах», - сказала Витушева.

Она подчеркнула, что с учетом сложившихся погодных условий в первую очередь инспекторы отслеживали качество уборки выпавшего снега, очистки дорог и тротуаров от наледи и обработки их противогололедными реагентами.

Также инспекторы контролировали состояние объектов и прилегающих к ним территорий.

«За непринятие мер по зимней уборки, административно-технические инспекторы привлекли административной ответственности в виде предупреждения 41 должностное лицо из числа ответственных за организацию уборки снега среди руководства управляющих компаний, коммунальных служб, администраций муниципалитетов, а также вынесли штрафы», - пояснила Витушева.

Глава областного Госадмтехнадзора подчеркнула, что все отмеченные инспекторами недостатки устранены.