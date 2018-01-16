РИАМО (ПУШКИНО) - 16 янв. Региональный библиотечный форум, посвященный проблемам добровольчества и волонтерства, проведут в Пушкине 25 января, сообщила Пушкинскому информагентству представитель пресс-службы Московской областной государственной детской библиотеки Татьяна Картоножкина.

По данным агентства, в форуме примут участие не только волонтерские организации и благотворительные фонды, которые давно сотрудничают с детской библиотекой, но и представители объединений «Волонтеры Победы», Московской областной ассоциации волонтеров.

«Региональный библиотечный форум «Открытие Года добровольчества и волонтерства в РФ. Новые задачи и возможности детских библиотек Подмосковья» пройдет 25 января в 11:00 на базе Московской областной государственной детской библиотеки по адресу: город Пушкино, микрорайон Мамонтовка, улица Школьная, дом №5», - сказала Картоножкина.

По ее словам, участники форума узнают об аспектах сотрудничества библиотеки и благотворительных фондов, об актуальных направлениях волонтерского движения в детских библиотеках, познакомятся с методиками и лучшими практиками современного волонтерского движения.

«Сегодня библиотечное сообщество Подмосковья активно включается в работу по организации волонтерской и добровольческой деятельности. Молодежное волонтерство – это перспективное и уже реализуемое направление работы библиотек. Однако остаются множество вопросов, которые будут рассмотрены на областном библиотечном форуме», - добавила представитель пресс-службы.