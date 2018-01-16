РИАМО - 16 янв. В Московской области в декабре 2017 года состоялись рейды по проверке исполнения правил выгула домашних животных, в результате оштрафовали более 540 владельцев собак, сообщила во вторник начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева.

«Рейды состоялись практически во всех муниципальных образованиях Московской области. 543 владельца, замеченных в нарушении областного законодательства в сфере выгула домашних питомцев, получили от инспекторов ведомства самую подробную инструкцию, а также наказание в виде штрафа», - сказала Витушева.

Она напомнила, что, согласно установленным правилам, выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, длина которого позволяет контролировать их поведение. Без поводка и намордника друзьям человека позволено быть только на специальных площадках для выгула. Запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на территориях больниц, образовательных учреждений и иных территорий общего пользования.

«Владелец домашнего питомца обязан не допускать повреждение или уничтожение зеленых насаждений, а в случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест общественного пользования хозяин обязан обеспечить устранение загрязнения, надзору за выгулом» - добавила Витушева.

Согласно изменениям, внесенным в Кодекс Московской области об административных правонарушениях, с 2018 года привлекать собаководов к административной ответственности уполномочены административные комиссии муниципальных районов и городских округов региона.