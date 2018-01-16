РИАМО - 16 янв. По данным рейтинга инновационных регионов России за 2017 год Московская область поднялась на две строчки и заняла седьмое место, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«В рамках Гайдаровского форума состоялась презентация результатов рейтинга инновационных регионов России за 2017 год. По данным рейтинга, Московская область занимает седьмое место, поднявшись на два пункта за год. Рейтинг оценивает регионы по 29 индикаторам, разделенным на четыре категории: научные исследования и разработки, инновационная деятельность, социально-экономические условия инновационной деятельности, инновационная активность региона», - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев отметил, что развитие высокотехнологичного бизнеса – один из приоритетов для Подмосковья.

«Научно-технический потенциал региона очень высокий, сложились сильные традиции научных учреждений, но на сегодняшний день нашей основной задачей является строительство «мостика» между наукой и бизнесом. Поэтому мы уделяем пристальное внимание созданию инновационной инфраструктуры, технологическому образованию, привлечению передовых мировых технологий во все сферы», - добавил Буцаев.

На территории региона работают три особые экономические зоны с уникальными налоговыми преференциями для резидентов, по результатам прошлого года ОЭЗ «Дубна» признана самой эффективной площадкой в стране. На сегодняшний день в ОЭЗ ТВТ «Дубна» размещены производства 136 резидентов, объем инвестиций которых составил 14,8 миллиарда рублей, количество высокопроизводительных рабочих мест - 3239.

В ОЭЗ ТВТ «Исток» размещены высокотехнологичные производства 14 резидентов. Объем инвестиций резидентов составил 1,9 миллиарда рублей. Количество рабочих мест - 216. В ОЭЗ ТВТ «Ступино» размещены промышленные производства 11 резидентов, объем их инвестиций составил 4,5 миллиардов рублей, количество высокопроизводительных рабочих мест - 122.

«В этом году мы продолжим развивать технико-внедренческие площадки для размещения инновационных высокотехнологичных производств (особые экономические зоны, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры прототипирования и другие). Планируем наращивать компетенции центров молодежного инновационного творчества, которых уже восемь в регионе. Продолжают работать грантовая поддержка и программа «социальной ипотеки», в этом году участниками программы станет рекордное число молодых ученых и специалистов – 142», - подытожил Буцаев.