РИАМО - 16 янв. Международный союз «КВН» выразил соболезнования близким бывшего капитана команды КВН Новосибирского государственного университета (НГУ) Владимира Дуды, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы Клуба веселых и находчивых.

Бывший капитан команды КВН Новосибирского государственного университета (НГУ) Владимир Дуда умер после инсульта.

«Международный союз «КВН» приносит соболезнования близким (Дуды - ред.). Для нас это тоже большая потеря, потому что это очень легендарный КВН-щик. Мы хотим верить, что легенды живут вечно. И я думаю, что Владимир Дуда всегда будет в памяти всех КВН-щиков и любителей этой игры», - сказала собеседник агентства.

Она также отметила, что Клуб веселых и находчивых пока не проводил никаких совещаний, где бы обсудили проведение памятных мероприятий в честь Дуды.