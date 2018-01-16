РИАМО - 16 янв. В Рузском городском округе Подмосковья 19 января состоится торжественное открытие после благоустройства родников в деревнях Таблово и Брыньково, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Думаю, символично, что мы откроем родники после благоустройства именно в светлый праздник Крещения», - сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

Он напомнил, что работы по благоустройству проводились в рамках проекта «Родники Подмосковья», который реализуется совместно с министерством экологии и природопользования.

Православные празднуют Крещение 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В крещенский сочельник - в ночь с 18 на 19 января - и в сам праздничный день во всех православных храмах после божественной литургии совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Самая главная традиция на Крещение - купание в водоемах и прорубях.