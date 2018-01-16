РИАМО - 16 янв. В рамках фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима» в столичном «Аптекарском огороде» пройдет мастер-класс по пересадке орхидей, он запланирован на 20 января, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«20 января в рамках крупнейшего в России фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет бесплатный мастер-класс по пересадке орхидей на примере фаленопсисов - «Пересадка орхидей-мотыльков», - говорится в сообщении.

Участники мастер-класса узнают, для чего орхидеям такие странные корни, в какой субстрат их лучше сажать, на что обращать внимание при пересадке, как часто поливать и другие нюансы ухода за фаленопсисами.

«Гости сада детально увидят пересадку нескольких растений, а также основные ошибки. Кроме того, участникам расскажут, как правильно подобрать субстрат для орхидеи-мотылька», - уточняется в материале.

Начало мастер-класса в 12:00. Продолжительность - один час. Место проведения - старинная лаборатория XIX века.

Количество мест ограничено. Строго по записи на сайте http://www.hortus.ru/schedule.