РИАМО – 16 янв. В Москве суд продлил еще на три месяца домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве по делу «Седьмой студии», сообщает во вторник РИА Новости.

«Мера пресечения будет действовать до 19 апреля», - говорится в сообщении.

Кроме того, до этой же даты срок содержания под стражей продлили экс-главе «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому и домашний арест гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину.

Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела «Седьмой студии».

По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, вменяемая Серебренникову статья в окончательной редакции не изменилась, речь идет об организации хищения.

Художественного руководителя «Гоголь-центра» и создателя «Седьмой студии» Серебренникова задержали 22 августа 2017 года по подозрению в организации хищения не менее чем 68 миллионов рублей, выделенных под проект «Платформа» в 2011-2014 годах.

Обвиняемыми по делу проходят также сотрудники «Седьмой студии» Алексей Малобродский, Нина Масляева и Юрий Итин.