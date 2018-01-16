РИАМО - 16 янв. Восточная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержкой электропоездов Горьковского направления Московской железной дороги, где 15 января в районе станции «Кусково» произошло повреждение контактного провода, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Установлено, что 15 января 2017 года в 16:02 на участке Чухлинка-Кусково произошло частичное повреждение контактного провода на втором главном пути.

«В целях установления причин инцидента прокуратурой проводится сбор необходимой информации, в ОАО «РЖД» направлено уведомление о проведении проверки исполнения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте. По предварительным данным, сбой движения электропоездов произошел по причине неисправности катушки дугогасителя в электропоезде Москва-Петушки», - говорится в сообщении.

По результатам проверки в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.