РИАМО - 16 янв. Депутаты Московской областной думы готовят ряд изменений в закон «О благоустройстве», документ модернизируют в соответствии с требованиями и пожеланиями жителей, обсуждение изменений может начаться уже в текущем квартале, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, региональный закон «О благоустройстве» был принят в 2015 году. Документ позволил сформировать четкое понимание и у муниципальных органов власти, и у самих жителей о том, какими могут и должны быть их дома, подъезды, дворы.

«Мособлдума на основе тех проверок, которые депутаты весь прошлый год проводили по реализации губернаторских программ в сфере благоустройства территории, готовит ряд изменений в закон «О благоустройстве». Документ будет модернизирован в соответствии с результатами наших проверок и теми требованиями, комментариями жителей, которые высказывались в ходе личных встреч», - сказал Брынцалов.

Он уточнил, что уже есть ряд моментов, касающихся корректировки требований к ограждениям и фасадам зданий в местах общественного притяжения.

«Эти и другие вещи – еще в стадии проработки, но выйти с ними мы планируем в текущем квартале», - добавил спикер Мособлдумы.

Кроме того, по его словам, на этой неделе на первом заседании Мособлдумы в рамках «часа правительства» также затронут эту тему – депутаты подготовили ряд вопросов по конкретным территориям в своих избирательных округах.