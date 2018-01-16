РИАМО - 16 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР, актера Василия Ланового, которому исполнилось 84 года, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

«Актер огромного таланта и обаяния, человек чести и достоинства, вы вписали много ярких, незабываемых страниц в летопись отечественной культуры. Ваши киногерои стали настоящими кумирами для нескольких поколений зрителей. Каждый спектакль с вашим участием на вахтанговской сцене дарит публике радость встречи с искусством высочайшей пробы», — написал Собянин в поздравительной телеграмме.

Он добавил, что большого уважения заслуживает общественная деятельность Ланового, проникнутая патриотизмом.

Василий Лановой - советский и российский актер театра и кино. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии. Известен работами в кинокартинах «Семнадцать мгновений весны», «Полосатый рейс», «Война и мир», «Алые паруса», «Иду на грозу», «Коллеги», «Офицеры» и других. В настоящее время Лановой служит в театре имени Вахтангова.