РИАМО - 16 янв. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Электроспецмонтаж» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщается на сайте регионального ведомства.

В управление поступило обращение ФКУ «Войсковая часть 68542» о включении сведений в отношении ООО «Электроспецмонтаж» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на комплексный капитальный ремонт гостиницы-общежития. В ходе рассмотрения обращения вынесено решение о нарушении ООО закона о контрактной системе в сфере закупок, его действия были признаны не соответствующими закону, сведения — подлежащими включению в реестр.

«ООО «Электроспецмонтаж», не согласившись с указанным решением, обратилось в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России», - говорится в сообщении.