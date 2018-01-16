РИАМО – 16 янв. Инициатива об увеличении штрафа за использование автомобиля без полиса ОСАГО довольно противоречивая, прежде, чем ее принимать, следует разобраться, кто и каким образом будет контролировать наличие страховки, считает автоэксперт Андрей Осипов.

Депутаты Госдумы предлагают увеличить до 5 тысяч рублей штраф за езду без полиса ОСАГО. Парламентарии считают, что при существующем взыскании в 800 рублей водителям выгоднее платить его, а не тратиться на страховку.

«Кто будет контролировать наличие полиса ОСАГО? Если сотрудники ДПС, то тогда мы дадим дополнительный повод для проверки машины. Если, например, полис ОСАГО смогут проверять камеры видеофиксации, в этом случае будет много ошибок. Предположим, человек получил штраф за отсутствие полиса, а он его купил 15 минут назад. Так что законопроект вызывает больше вопросов, чем ответов», - сказал Осипов в эфире Радио «Комсомольская правда».

По данным Российского союза автостраховщиков, из 50 миллионов зарегистрированных в России автомобилей около 1 миллиона машин эксплуатируется без страховок.