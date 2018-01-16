РИАМО - 16 янв. Международный аэропорт «Шереметьево» подвел итоги производственной деятельности за 2017 год, число обслуженных пассажиров выросло, по сравнению с предыдущим годом, почти на 18%, кроме того, по итогам прошлого года «Шереметьево» признано первым в Европе и третьим в мире по рейтингу пунктуальности OAG, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Количество обслуженных пассажиров превысило показатель 2016 года на 17,8% и достигло 40,093 миллиона человек, количество взлетно-посадочных операций (ВПО) составило 308090 при росте в 12,9%. Таким образом, «Шереметьево» укрепил лидерство в Московском авиаузле с наибольшей долей, обслужив 45% от всего объема перевозок МАУ», - говорится в сообщении.

При росте интенсивности перевозок аэропорт сохраняет высокий уровень качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний.

«Согласно рейтингу британской исследовательской компании OAG «Шереметьево» вошел в первую тройку мировых лидеров по пунктуальности и признан самым пунктуальным в Европе в категории аэропортов с годовым объемом вылетающих пассажиров от 20 до 30 миллионов человек. Показатель пунктуальности по вылету составил 83,55%. В целом более 97% регулярных рейсов были выполнены из аэропорта по расписанию», - подчеркивается в материале.

Пассажиропоток на международных воздушных линиях в 2017 году вырос в «Шереметьево» на 17,3% и составил 22,124 миллиона пассажиров. На внутренних воздушных линиях рост составил 18,5% - 17,969 миллиона пассажиров. Трансферный пассажиропоток увеличился на 14% и достиг 14,8 миллиона человек, что составило 37% от общего объема пассажирских перевозок аэропорта.

Только в декабре услугами «Шереметьева» воспользовались 3,143 миллиона пассажиров, что на 13,8% выше 2016 года. На внутренних линиях показатель вырос на 16,4% и достиг 1,473 миллиона пассажиров. На международных линиях было обслужено 1,67 миллиона пассажиров, что на 11,7% выше показателя 2016 года.

Ключевыми факторами роста пассажиропотока «Шереметьева» в 2017 году стали: рост объемов и дальнейшее развитие маршрутной сети авиакомпании «Аэрофлот», увеличение перевозок на китайских направлениях на 16% до 2,1 миллиона человек, приход новых авиакомпаний.

«В прошлом году из аэропорта «Шереметьево» начали выполнять полеты восемь новых авиаперевозчиков – иранские Taban Air и Qeshm Air, китайские Beijing Capital Airlines и Lucky Air, авиакомпания ОАЭ Flydubai, кипрская Cobalt Air, турецкая Atlasglobal и российская «РусЛайн», – уточняется в сообщении.