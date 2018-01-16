РИАМО - 16 янв. Приезжий из Мурманской области украл из квартиры в подмосковной Балашихе норковую шубу и телефон, злоумышленник задержан, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница с сообщением о том, что из ее квартиры неизвестные похитили норковую шубу и телефон. Сумма причиненного материального ущерба составила 87 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и доставлен в дежурную часть 32-летний уроженец Мурманской области. Мужчина дал признательные показания», - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заключается в материале.