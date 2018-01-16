РИАМО - 16 янв. Московский городской суд подтвердил законность заочного ареста бывшего финансового директора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Алевтины Калашниковой по делу о злоупотреблении полномочиями и хищениях, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Пятнадцатого января 2018 года в Московском городском суде была рассмотрена апелляционная жалоба на постановление Басманного районного суда от 12 декабря 2017 об избрании в отношении Алевтины Калашниковой меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев в ходе судебного заседания апелляционную жалобу, Московский городской суд постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения», - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Басманный районный суд Москвы санкционировал заочный арест Алевтины Калашниковой. Фигурантами уголовного дела также являются бывший генеральный директор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева, в отношении которых суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 28 февраля 2018 года.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 сентября 2017 года остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Остановке предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах, затронувшая тысячи пассажиров.

Общий долг «ВИМ-Авиа» перед банками и контрагентами сегодня оценивается более чем в 10 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании ограничен, в связи с чем она не может осуществлять коммерческую деятельность.