РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 янв. С начала 2018 года жители Люберец могут обращаться в единую компанию городского округа по всем вопросам работы наружного освещения, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С 2018 года в городском округе работает единая компания ООО «Энергострой», обслуживающая уличное освещение. Поэтому по восстановлению уличного освещения на опорах требуется позвонить в диспетчерскую компанию по телефону: 8(915)479-84-47», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в управляющую компанию следует обращаться по восстановлению освещения, расположенного непосредственно на доме.

«Срок восстановления освещения с момента подачи заявки - 10 дней. При невыполнении работ в указанный срок можно обратиться в управление ЖКХ Люберец по телефону: 8(495)518-91-45», - уточнил Ружицкий.

Он добавил, что очень часто жители начинают писать в социальные сети жалобы на то, что где-то не работают фонари.

«Вместо этого, лучше сразу обратиться в подрядную организацию, которая оперативно устранит дефект», - отметил Ружицкий.