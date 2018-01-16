РИАМО - 16 янв. В Москве ведутся разработки по проектированию искусственного интеллекта для работы в сфере оказания услуг и сервисов, сообщил во вторник в ходе Гайдаровского форума руководитель департамента информационных технологий города Артем Ермолаев.

«Мы сейчас подходим к проектированию и продумыванию того, чтобы по максимуму убрать человека от принятия решения, от любых городских услуг и сервисов, которые предоставляются сегодня населению, чтобы это делала непосредственно машина по определенно заложенному алгоритму», - сказал Ермолаев.

Он отметил, что в Москве инвестиции выделяются для развития социальной сферы с той целью, чтобы искусственный интеллект помогал работе человека. В частности, большое внимание уделяется сфере здравоохранения.

По его словам, в здравоохранении в настоящее время тестируются технологии, благодаря которым с разрешения человека данные о его здоровье будут передаваться через гаджеты в электронную карту.

Гайдаровский форум проходит в Москве в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России с 16 по 18 января 2018 года.