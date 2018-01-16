РИАМО - 16 янв. Тело мужчины обнаружили после падения с высоты на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По данным ряда СМИ, мужчина разбился в результате падения строительной люльки во время проведения работ на фасаде 22-этажного здания на Профсоюзной улице.

«На Профсоюзной улице был обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.