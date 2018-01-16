РИАМО - 16 янв. Движение транспорта ограничат на участках улиц Удальцова и Раменки в Москве в связи со строительством юго-западного участка Третьего пересадочного контура метро, ограничения будут действовать до 1 июня, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Участок 1: улица Удальцова от дома №60 до пересечения с Мичуринским проспектом. Особенности: две полосы с обустройством временных уширений. Период: с 15 января по 12 марта круглосуточно, с 26 марта по 1 июня круглосуточно», - говорится в сообщении.

В это же время будет действовать ограничение для движения транспорта на одной полосе с обустройством временных уширений на улице Раменки от пересечения с улицей Удальцова до дома №60 по улице Удальцова.