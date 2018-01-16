РИАМО - 16 янв. Представитель администрации Дмитровского района Подмосковья встретится с жителями села Батюшково, стороны будут обсуждать целесообразность закрытия Батюшковского кладбища и другие интересующие их вопросы, сообщил РИАМО представитель администрации муниципалитета.

«Представитель администрации Дмитровского муниципального района встретится с жителями села Батюшково. На повестке дня сейчас несколько вопросов: целесообразность замены металлического ограждения кладбища, целесообразность конфигурации земельного участка, занятого под кладбище, и целесообразность закрытия кладбища для всех видов захоронений, за исключением урн с прахом», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что встреча жителей и представителя администрации по вопросу деятельности кладбища состоится 23 января 2018 года в 10:00.