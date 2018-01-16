С пробками на переездах в Московской области начнут бороться еще активнее. Помимо областной программы «Свободный переезд», в 2018 году в регионе начнется строительство платных путепроводов на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Автомобилисты, которые не хотят тратить время перед закрытым шлагбаумом, теперь смогут проехать свободно за сравнительно небольшую плату. Во сколько обойдется проезд через ж/д пути, как это поможет улучшить транспортную ситуацию, и где появятся первые путепроводы, узнал корреспондент РИАМО.

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Первые путепроводы

© пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

В этом году планируется начать строительство двух платных автодорожных путепроводов – в Наро-Фоминском округе и Одинцовском районе, которые планируется открыть для автолюбителей уже в 2019 году.

Как рассказал РИАМО гендиректор компании-концессионера «Подмосковная платная дорога» Вадим Коваленко, места для стартовых проектов выбраны неслучайно – именно там наиболее остро стоит проблема транспортных заторов.

Подобные переезды похожи на бутылочное горлышко, в котором «застревают» десятки машин, и с каждым годом из-за развития железнодорожного движения, а также в сезон дачных миграций за город, ситуация еще накаляется. «Такие переезды являются источниками серьезных аварий, сопряженных порой с гибелью людей и значительным ущербом», - отметил Коваленко.

По его словам, первый платный путепровод появится у платформы Акулово, возле одноименной деревни в городском округе Наро-Фоминск. Он должен наладить транспортное сообщение между Кубинкой и Наро-Фоминском, а также соединить автодороги федерального значения – М-3 «Украина» и М-1 «Беларусь».

Второй путепровод будет построен у платформы Саввинская Слобода в Одинцовском районе, благодаря ему появится прямой маршрут между Звенигородом и Рузой, а также между «бетонными кольцами», дорогами А-107 и А-108.

Оба путепровода будут двухполосными и смогут пропускать по несколько тысяч автомашин в сутки.

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Выбор есть – платить или нет

© Сайт мэра Москвы

Как сообщил РИАМО министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, пропускная способность путепровода в Наро-Фоминском г.о. составит 8,6 тысячи автомобилей в сутки, в Одинцовском районе – 10 тысяч. По его словам, эти объекты обеспечат бесперебойное сообщение между ближайшими крупными городами и магистралями.

«Уверен, что путепроводы будут востребованы у автомобилистов. Но всегда – это обязательное условие – будет сохраняться альтернатива бесплатного проезда», - подчеркнул Буцаев.

По его словам, в 2018 году начнется строительство еще 6 путепроводов, создаваемых с привлечением частных капиталов в разных районах и городских округах Подмосковья – в Пушкинском, Раменском, Домодедовском, Наро-Фоминском, Можайском, Дмитровском.

Также стартует проектирование и строительство самой крупной государственно-частной трассы в Подмосковье в Можайском районе Виноградово – Болтино – Тарасовка, которая обеспечит проезд не менее 24 000 автомобилей в сутки.

«В разработке у нас есть еще 50 локаций для строительства платных путепроводов и 10 – для дорог», - рассказал Буцаев.

Экономия времени и износа

Эксперты, опрошенные РИАМО, поддерживают подобные проекты, главное – чтобы каждый автомобилист мог решать сам, платить или нет.

«На самом деле, у водителей нет жесткого отторжения по отношению к платным дорогам или платному путепроводу. Вопрос всегда в цене, в ее адекватности и соотношении цена-качество», - сказал РИАМО координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

По информации инвестора, максимальная плата за проезд по новым путепроводам не превысит 42 рублей (в ценах 2018 года) для 1-й категории транспортных средств – легковушек.

По словам Коваленко, благодаря новым переездам водители смогут тратить не только меньше времени, но и средств, экономя на горюче-смазочных материалах, шинах, ремонте и техническом обслуживании, так как в пробках автомобили сильнее изнашиваются.

«В периоды пиковых нагрузок водители могут простоять на переезде более получаса, и все это время большинство водителей не глушат мотор. За полчаса работы на холостом ходу двигатель объемом 1600 куб. см сжигает 0,7-0,8 литра бензина Аи 92 стоимостью около 39 рублей за литр», - пояснил собеседник агентства.

По мнению Шкуматова, цена проезда по платному участку – вопрос принципиальный, очень важно, чтобы тарифы не задирали, иначе никакой речи об экономии быть не может.

«При стоимости проезда по эстакаде, например, в 30 рублей с легкового автомобиля – это действительно будет цена сэкономленного топлива», - отметил эксперт.

При этом машины «скорой помощи», которые зачастую вынуждены стоять в пробках вместе со всеми, сможет проезжать по путепроводам бесплатно и без задержек, добавил гендиректор ООО «Подмосковная платная дорога».

Помимо неотложки, бесплатно пользоваться переездом смогут определенные категории транспорта – автомобили аварийно-спасательных служб, полиции и федеральной почтовой службы. Кроме того, свободно проезжать по путепроводам сможет местный общественный транспорт, за исключением такси, маршруток, междугородних и международных автобусов.

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Локальные улучшения

Хотя в целом в масштабах региона на начальных этапах изменения едва ли будут заметны, учитывая средние скорости, объемы движения и суммарные задержки, локальные улучшения транспортной ситуации в конкретных точках Подмосковья будут налицо.

«Для тех, кто готов платить и регулярно пользуется маршрутом, ситуация реально улучшится», - говорит научный сотрудник Института транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Егор Мулеев.

По его словам, формат, при котором частная компания строит, возмещает в долгосрочной перспективе свои затраты, а затем передает объект государству, является очень распространенным. В России уже есть примеры платных дорог: это объезд Химок, ЗСД в Санкт-Петербурге, напомнил Мулеев.

По оценкам экспертов, строительство платных путепроводов через железную дорогу за счет инвесторов поможет заметно ускорить решение проблемы их нехватки.

«Строительство платного железнодорожного переезда, которого в других условиях вообще не было бы – это хорошо, но при условии сохранения альтернативного бесплатного проезда», - добавил, в свою очередь, Шкуматов.

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Выгодные объекты

«Проблема переездов через железнодорожные пути остро стоит в регионе, решение вопроса с помощью проектов государственно-частного партнерства позволит быстрее снять напряженность», - уверен Денис Буцаев.

Инвестор прогнозирует, что новые транспортные объекты смогут избавить от пробок запад и юго-запад Московской области и планирует продолжать реализацию подобных проектов в регионе.

Как рассказали в компании «Подмосковная платная дорога», новые путепроводы будут удобными и экологичными за счет применения современных материалов и технологий, а за счет ликвидации пробок будет меньше вредных выбросов в воздух.

По словам Коваленко, строительство транспортных сооружений на условиях ГЧП позволит повысить качество услуг, эффективность обслуживания и управления объектами.

Государственно-частное партнерство предполагает, что путепроводы создаются на концессионной основе, то есть с согласия властей, но при без привлечения бюджетных средств. После окончания строительства новые дороги будут переданы в собственность Московской области. В течение 22,5 лет все затраты на содержание и ремонт построенного объекта ложатся на инвестора, взамен – выручка от оплаты проезда.

Всего в регионе порядка сотни проблемных переездов. По региональной программе «Свободный переезд» в области построено уже 14 бесплатных путепроводов, еще несколько объектов возведут в ближайшие два года.

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